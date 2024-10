Governo do Ceará quer ampliar programa de subsídio para casa própria no Estado

Programa disponibiliza hoje subsídio de R$ 20 mil para que famílias com renda de até R$ 4.400 deem de entrada na aquisição do primeiro imóvel próprio. Veja as regras

Lançado em junho deste ano, o programa estadual prevê, nas regras atuais, que o subsídio seja usado para aquisição de imóveis dentro das faixas 1 e 2 do Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal.

O Governo do Ceará estuda ampliar o programa Entrada Moradia Ceará , que oferece subsídio de R$ 20 mil para que famílias deem como entrada na aquisição do primeiro imóvel próprio.

Ele ressalta que o objetivo do Entrada Moradia Ceará, além de facilitar a aquisição do imóvel próprio pela população, é impulsionar a economia do Estado.

Segundo ele, a faixa 1 e 2 do programa Minha Casa, Minha Vida é justamente onde está o principal déficit habitacional do Estado. "Mais de 95% do déficit habitacional do Ceará está nestas faixas".

Para a construção das 5.862 unidades cadastradas no plano, são estimados em torno de 24 mil empregos. Quintino ainda confirmou que sete mil unidades estão sendo analisadas pela Caixa Econômica Federal (CEF), com possibilidade de serem gerados mais 28 mil empregos. "É um programa muito bem azeitado."

O benefício estadual é cumulativo com outros que o beneficiário tenha, como poupança, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou subsídio de até R$ 55 mil concedido pela Caixa Econômica Federal para o Minha Casa, Minha Vida.

Hoje, só há imóveis disponíveis para Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Aquiraz, Horizonte, Itaitinga, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Pacatuba e São Gonçalo do Amarante.

O secretário-chefe da Casa Civil também informou que a iniciativa deve ser ampliada para o Interior, por meio da parceria com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE). "O desafio que fizemos é que tenham cadastros também pelo Interior."

"Por exemplo, se ele tem um imóvel de R$ 150 mil, dependendo de quem está comprando, pode ter R$ 55 mil do Minha Casa, Minha Vida e mais R$ 20 mil do Entrada Moradia. Ou seja, vai pagar apenas metade do imóvel. Então é realmente muito atrativo", explica Quintino, ressaltando que os valores do benefício não precisam ser devolvidos ao Estado.

Tira dúvidas

O que é o programa Entrada Moradia Ceará?

O Entrada Moradia Ceará é programa estadual complementar ao Minha Casa, Minha Vida (MCMV), do governo federal, que prevê um subsídio de R$ 20 mil para famílias com renda de até R$ 4.400. A primeira fase da iniciativa contempla as faixas 1 e 2 do MCMV.

Como fazer para participar do Entrada Moradia Ceará?

O interessado deve entrar no site oficial do programa, consultar os imóveis disponíveis, realizar a escolha e simular um financiamento com um correspondente bancário ou funcionário da Caixa.