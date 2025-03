3,5 mil casas populares serão construídas em Fortaleza até 2026

Área onde serão construídas unidades do Minha Casa Minha Vida para os maradores desalojados do local em que será construído a Dessal, empresa de dessanilização na Praia do Futuro, em Fortaleza / Crédito: FCO FONTENELE

Até 2026, 3,5 mil casas próprias do projeto Minha Casa, Minha Vida (MCMV) estão previstas para serem entregues em Fortaleza. Além disso, na mira da Prefeitura está também resolver a questão do déficit de banheiros nas residências dos fortalezenses. As informações são de Jonas Dezidoro, titular da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor), que fez um balanço dos projetos destravados e dos recursos para a Cidade.

Neste cenário de reorganização municipal para a área de moradia nestes primeiros três meses de gestão Evandro Leitão (PT), o secretário cita o conhecimento dos processos existentes para garantir o cumprimento de prazos.

Entra nesta seara resolver deficiências em projetos habitacionais em andamento, como seis residenciais do MCMV na Capital. Segundo ele, nestes empreendimentos havia “diversas pendências de engenharia e com a Secretaria de Meio Ambiente”, eles estavam incluídos no que se chama de cláusulas suspensivas, o que impedia o início de obras. Um dos empreendimentos, o Paupina, já teve o início das obras assinado pelo prefeito. A estimativa é que os outros cinco tenham a assinatura no começo de abril deste ano.

Portanto, ele disse que o primeiro objetivo era destravar esses residenciais para que pudessem começar ou continuar a construção. Aumentar a produção de casas próprias é outra meta. Aqui é que se encaixa a expectativa de 3,5 mil unidades para entregar entre março e junho do próximo ano, abrangendo 14 empreendimentos. O desembolso para as construções foi de R$ 540 milhões.

Outro foco da gestão é a questão do programa de melhorias habitacionais, atacando o déficit de banheiros nas residências de Fortaleza. A Prefeitura pretende atacar esse problema de frente por meio da construção e entrega dos espaços, além de realizar pequenas reformas em casas com dificuldades. “O Prefeito deve lançar (esse programa), mas ele já está acontecendo”, disse. Esse programa já está em andamento, inclusive com a entrega de uma casa reformada no Grande Bom Jardim. Para participar, o cidadão precisa se inscrever no cadastro habitacional da Prefeitura, procurando a regional do seu bairro.