Dessal: famílias já foram retiradas e ideia é começar obras em agosto

Terreno onde deve ser contruída a Dessal, na Praia do Futuro / Crédito: FERNANDA BARROS

As obras da Usina de Dessalinização (Dessal) da Praia do Futuro devem ser iniciadas até agosto, conforme a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). Ela é uma das responsáveis pela gestão do equipamento, junto ao consórcio Águas de Fortaleza. Além disso, famílias na área do projeto já foram retiradas, conforme a Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU-CE).

O titular da SPU-CE, Fábio Galvão, informou que as pessoas, presentes na área onde a planta da usina será instalada, já foram devidamente indenizadas, com acompanhamento dos órgãos responsáveis. Ao todo, eram estimadas cerca de 250 famílias impactadas pela construção. “As outras famílias do entorno estão em processo de cadastramento social para a remoção para habitações dignas no decorrer dos próximos meses. Porém, a área da planta da usina encontra-se apta para instalação, faltando apenas a licença ambiental.” De acordo com Fábio Galvão, o Governo do Estado “comprometeu-se em urbanizar o entorno da planta e atender as famílias, e isso irá sendo realizado paralelamente à ativação da usina Dessal”.

Entenda o histórico da Dessal O projeto Dessal na Praia do Futuro conta com um investimento total de R$ 3 bilhões ao longo dos 30 anos do contrato de parceria. A previsão inicial era de que a obra durasse dois anos entre 2024 e 2025, mas o cronograma acabou por atrasar devido a uma série de problemas. Dentre os entraves que impediram o avanço mais célere do projeto esteve o protesto das empresas do setor de telecomunicações.