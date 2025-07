Embarque de 20 toneladas de mel para os EUA foi suspenso no Ceará nesta segunda

Ameaça de elevação de tarifa aos produtos brasileiros impacta operações no Ceará / Crédito: FCO FONTENELE

Pelo menos cinco embarques com destino aos Estados Unidos foram cancelados na manhã desta segunda-feira, 13, no Porto do Pecém, no Ceará. A suspensão, motivada pela ameaça de novas tarifas sobre produtos brasileiros anunciada pelo governo norte-americano, afeta diretamente microprodutores locais — especialmente os envolvidos na cadeia do mel. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dos cinco embarques cancelados, quatro eram de mel e um de pedra. A situação já é considerada “caótica” por empresários do setor, que relatam prejuízos financeiros e insegurança sobre os próximos passos. Augusto Fernandes, CEO da JM Negócios Internacionais, empresa de despacho aduaneiro e frete internacional, afirmou ao O POVO que os cancelamentos impactam cargas de cerca de 20 toneladas de mel, com valor estimado em 70 mil dólares.

Apesar do cenário de alerta, o Porto do Pecém informou, por nota, que segue operando normalmente. A autoridade portuária não recebeu, até o momento, nenhum pedido formal de alteração nos cronogramas logísticos, inclusive em relação às cargas de pescados mencionadas por fontes do setor. "O Porto apenas é informado oficialmente quando há decisão de manter uma carga em pátio por tempo superior ao previsto, o que, neste caso, ainda não ocorreu. O Porto do Pecém segue operando normalmente para garantir a fluidez e segurança das operações logísticas", informou a administração.