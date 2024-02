Pequenos produtores dos Inhamuns terão acesso a galpão com 500 toneladas de milho

O galpão industrial de 2.300 m² está localizado em Crateús (a 350 km de Fortaleza), mas atenderá, além daquele município, também à produção de Ararendá, Catunda, Independência, Ipueiras, Ipaporanga, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente, Poranga e Tamboril. A iniciativa integra o Programa de Vendas em Balcão (ProVB) do Governo Federal.

A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) assinaram termo de autorização para instalar uma Unidade Satélite de Vendas (USV) que destinará, inicialmente, 500 toneladas de milho para atender a pequenos produtores de 11 municípios da região dos Inhamuns.

“Diante da projeção de poucas chuvas para este ano, o governador Elmano de Freitas tem liderado várias ações que visam mitigar os impactos que uma possível seca possa ocasionar na economia do Estado. Diante disto, a Adece se une a outros entes estaduais e federativos para viabilizar alternativas visando evitar maiores perdas”, disse o presidente da Adece, Danilo Serpa, mencionando encontro de Elmano com a diretoria da Conab, realizado em Brasília no último mês de dezembro.

“Pela seca que está se avizinhando ao Ceará, necessária se faz uma política forte em relação à distribuição do milho para o pequeno produtor para que não percamos criações por falta de alimentos. Aqui na Conab, estamos trabalhando para fortalecer o programa no Estado, pois estimamos que serão necessárias cerca de 150 mil toneladas de milho para atender os pequenos produtores neste ano”, acrescentou o superintendente da Conab no Ceará, Daniel Barboza.

O ProVB visa permitir acesso de pequenos produtores a estoques de grãos geridos pela Conab e se dá por meio de vendas diretas.Os preços são compatíveis com os do mercado atacadista dos locais em que o programa opera.

Também participa da ação de envio de grãos para o município de Crateús, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA-CE).

