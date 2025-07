AO VIVO: Barroso reage a tarifaço de Trump; Lula irá regulamentar Lei da Reciprocidade

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta sexta-feira,14, repercute a reação do ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), à tarifa imposta por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ao Brasil. O ministro publicou uma carta pública neste domingo, 13.

Barroso destacou que a decisão do presidente dos EUA em aplicar taxa de 50% sobre produtos brasileiros foi baseada em "compreensão imprecisa dos fatos" que ocorreram no país nos últimos anos. A carta do ministro surge em meio a uma expectativa de resposta do governo brasileiro ainda nesta semana, com a aplicação da Lei da Reciprocidade.