O POVO News: Lula prepara reação ao tarifaço de Trump; Moraes pode determinar a prisão de Eduardo

Lula prepara reação ao tarifaço de Trump; Moraes pode determinar a prisão de Eduardo / Crédito: O POVO News

Com apresentação de Marcos Tardin, o O POVO News desta segunda-feira, 14, destaca os principais desdobramentos da política nacional e internacional. O programa repercute a informação de que a Procuradoria-Geral da República (PGR) deve apresentar, nos próximos dias, as alegações finais na ação que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, deve pedir hoje ao STF a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por liderar uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. O documento será enviado ao STF como etapa final antes do julgamento de mérito na Primeira Turma, reunindo provas e argumentos sobre o "núcleo 1" da ação penal, em um momento decisivo para o futuro político do país.