Segundo semestre começa com 4.033 vagas de emprego no Ceará

Os dados são do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/Sine) e 228 postos são destinados a pessoas com deficiência

O Ceará começou o mês de julho com o registro de 4.033 vagas de empreg o disponíveis no Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/Sine). Destes, 228 são para pessoas com deficiência.

Dentre as funções, há vagas para auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, balconista. O setor de serviços prevalece no destaque com cerca de 500 vagas para teleoperador em Fortaleza, Maracanaú e Caucaia.

De acordo com o presidente do IDT, Raimundo Angelo, o mercado de trabalho cearense apresenta um cenário promissor para quem busca vagas de emprego.

“Estamos muito atentos ao crescimento do emprego no estado, especialmente focados em captar ofertas que alcançam públicos com mais dificuldade de acesso ao mercado, como aspirantes ao primeiro emprego, pessoas com deficiência, LGBTI+, entre outras, então é importante o trabalhador buscar as nossas unidades, fazer o seu cadastro e manter-se atualizado das vagas.”

Para concorrer, os interessados devem agendar atendimento, por meio do portal, ou ir diretamente em alguma das 18 unidades do IDT no Ceará, que também podem ser conferidas no site.