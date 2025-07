Julho deve atrair mais de 500 mil turistas ao Ceará e movimentar R$ 3,4 bilhões

Alta estação impulsionada pelas férias e festas regionais projeta crescimento de 10,7% no fluxo turístico em relação a 2024, com impacto direto na economia do estado

O aumento da demanda atual está associado às férias escolares, às festas regionais e à intensificação das ações promocionais do destino. A movimentação prevista deve impactar diretamente a economia local, com receita turística estimada em R$ 3,43 bilhões, considerando os setores relacionados à atividade, como: hospedagem, alimentação, transporte, receptivo e comércio.

O Ceará se prepara para uma das maiores altas estações dos últimos anos. Segundo estimativa da Secretaria de Turismo do Estado (Setur), o mês de julho deverá receber cerca de 510 mil turistas , número 10,7% superior ao registrado no mesmo período de 2024, quando o estado contabilizou pouco mais de 460 mil visitantes.

A ocupação hoteleira média esperada é de 80%. Na capital, Fortaleza, o número estimado de hóspedes chega a 209.721. Já os polos turísticos do interior devem receber 47.760 pessoas. No setor aéreo, os aeroportos de Fortaleza, Jericoacoara e Juazeiro do Norte devem registrar movimentação de 670 mil passageiros, número impulsionado pela ampliação da malha aérea e pelas condições climáticas favoráveis, especialmente para a prática de esportes de vento e o turismo de natureza.

A maior parte dos visitantes será de origem nacional, com previsão de 472 mil turistas brasileiros. Já o número de estrangeiros esperados é de 38 mil, consolidando o Ceará como destino relevante também no mercado internacional.

O governador Elmano de Freitas destacou a importância do turismo para o desenvolvimento do estado, mencionando ações voltadas à interiorização do setor, valorização cultural e estímulo à permanência dos visitantes. Segundo ele, o governo tem atuado em parceria com o setor turístico, investindo em promoção, conectividade aérea, infraestrutura e qualificação profissional.



Para o secretário do Turismo, Eduardo Bismarck, os números indicam a consolidação do estado como destino competitivo, Ele aponta que os investimentos nos diversos segmentos ligados à atividade turística vêm fortalecendo a imagem do Ceará no cenário nacional e internacional.

