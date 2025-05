Debate sobre projeto que amplia isenção do IR deve se estender pelo 1º semestre, diz Motta

As declarações ocorreram durante a participação do presidente da Câmara na Brazil Conference, em Nova York, organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide).

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta terça-feira, 13, que o debate sobre a ampliação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil deve se estender pelo primeiro semestre. O maior desafio dos deputados, segundo ele, é encontrar uma "compensação justa que não afete o crescimento econômico" do País.

Ele indicou ainda que não é "só um Poder que vai resolver problemas do Brasil" e pregou união. Após uma semana de enfrentamento com o Judiciário, Motta sustentou que "cada poder tem que fazer sua autocrítica".

O deputado destacou também as Comissões Especiais da Casa: a que vai discutir a inteligência artificial, que será instalada na próxima semana; e a que trata do Plano Nacional de Educação.

Debate fiscal

O presidente da Câmara voltou a afirmar que a Casa "está pronta" para fazer o debate fiscal, pregando discussões sobre a eficiência da máquina pública e isenções fiscais. Segundo ele, os temas estão ligados às altas taxas de juros. "Temos conversado com os líderes, conversei com o presidente da República e com o ministro da Fazenda. Eu penso que essa seria uma agenda muito positiva para o Brasil para entregarmos à sociedade um país que se preocupa, sim, com a eficiência, com o Estado menor. Isso ajudará bastante a diminuirmos hoje essas taxas de juros que são danosas ao nosso desenvolvimento e, de certa forma, ajudar no desenvolvimento, no crescimento do nosso país", afirmou.

Motta somou à proposta um apelo para que as discussões sobre a eleição de 2026 fiquem para o ano que vem. "Todos nós temos um dever político a cumprir com o nosso País. Vamos tratar dos problemas que são atuais, do nosso dia a dia, da nossa realidade, porque é dessa forma que nós conseguiremos tratar do que verdadeiramente importa. Sairmos de pautas tóxicas, de pautas que nos cansam, que tomam o nosso tempo e que não colaboram em nada com o nosso país", defendeu.