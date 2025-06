Ibovespa sobe com NY, para 137 mil pontos, mirando ganhos de 14% no 1º semestre

A semana é mais curta nos Estados Unidos por conta do feriado de Independência (4 de Julho) e tem como um destaque o relatório oficial de emprego do país em junho, cuja divulgação foi antecipada para quinta-feira. Aqui, dados fiscais e do mercado de trabalho concentram as atenções.

No primeiro dia da semana, o último de junho, do terceiro trimestre e do primeiro semestre, o Ibovespa mira alta, mas o ritmo é moderado, diante do ganho também tímido das bolsas em Nova York e da elevação de 0,21% do minério de ferro nesta segunda-feira, 30, em Dalian.

Internamente, pesam no Índice Bovespa o recuo do petróleo no exterior e a cautela com o cenário econômico brasileiro, no momento de elevadas incertezas fiscais. Nesta manhã,o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), negou que o governo teria sido traído na votação que derrubou o decreto do IOF.

Na semana passada, a Advocacia-Geral da União (AGU), a pedido do governo, iniciou estudos técnicos para acionar o STF contra a derrubada do decreto que havia elevado o IOF. "Isso pode pegar e trazer bastante volatilidade", estima Alison Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos.

No Boletim Focus de hoje as projeções de inflação ainda seguiram elevadas, com alívio apenas em 2025, com o horizonte relevante sendo mantido. Para 2026 e 2027, as estimativas permaneceram em 4,50% e 4,00%, pela, ordem.

A expectativa para a inflação suavizada nos próximos 12 meses passou de 4,69% para 4,68% e a projeção para o IGP-M cedeu de 3,70% para 2,37%. Por ora, as estimativas para a taxa Selic ficaram inalteradas: 15% (2025), 12,50% (2026), 10,50% (2027).