Licitação do terminal de contêineres do Porto de Fortaleza é esperada ainda para 2025

Área do terminal de contêineres do Porto de Fortaleza, no Mucuripe, pode receber mais de R$ 400 milhões em investimentos com nova concessão / Crédito: George Andrade

A Companhia Docas do Ceará informou que a licitação do terminal de contêineres do Porto de Fortaleza, localizado no bairro Mucuripe, deve ser lançada ainda este ano. A previsão foi reforçada pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR), que conduz o processo em articulação com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O projeto, conhecido como MUC 04, integra o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e já teve a documentação necessária enviada ao Tribunal de Contas da União (TCU), onde tramita desde o último dia 24 de junho. Os autos incluem edital, contrato, estudo de viabilidade e pareceres técnicos.