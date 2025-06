Rescisão de contrato escolar: entenda os direitos e deveres do consumidor e como se proteger

Multa por rescisão de contrato escolar: A cobrança de valores desproporcionais é considerada abusiva e pode ser anulada judicialmente ou pelos órgãos de defesa do consumidor / Crédito: Reprodução / Freepik

A decisão de interromper o contrato com uma escola particular no meio do ano é mais comum do que se imagina. Seja por mudança de cidade, seja por dificuldades financeiras ou outros motivos, a escolha tem implicações jurídicas. Mas o que acontece quando aluno rescinde o contrato com uma escola particular? Qual é o máximo que a instituição pode cobrar de multa?

O POVO entrevistou o advogado Luis Eduardo Rodrigues, atuante na área do direito consumerista, que explica: a multa pode sim ser cobrada diante da rescisão. O contrato escolar é encerrado a partir da solicitação formal, sendo possível a cobrança proporcional pelos serviços educacionais já prestados. No entanto, muitos pais ou responsáveis se surpreendem com a exigência de uma multa contratual no momento do cancelamento da matrícula. Essa cobrança é legal, desde que prevista no contrato assinado pelas partes. Confira dúvidas comuns e direitos do consumidor explicados pelo especialista. LEIA TAMBÉM | Queixas de golpes por empréstimo aumentaram mais de 84% em 4 anos, diz Procon

A escola pode cobrar multa? E qual o limite legal? Sim, pode. Se houver previsão contratual, a escola tem respaldo para aplicar uma multa pela rescisão. No entanto, o valor dessa penalidade precisa seguir o princípio da razoabilidade. Embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não estipule um teto, órgãos de proteção ao consumidor e decisões judiciais entendem que uma multa superior a 10% do valor das mensalidades restantes pode ser considerada abusiva. “É plenamente possível buscar na Justiça a redução desse percentual”, afirma Rodrigues. O que você sonhou há 10 anos, na escola? Ex-alunos desenterram cartas e vivem reencontro; VEJA



Cobranças abusivas podem ser contestadas Cobranças acima do limite informalmente aceito — os 10% — devem ser vistas com atenção. Mesmo se estiverem previstas no contrato, valores considerados desproporcionais podem ser contestados judicialmente ou junto a órgãos de defesa do consumidor. Cadê a escola que estava aqui? Por que colégios particulares fecham no Interior; ENTENDA Nestes casos, o mais indicado é iniciar uma negociação direta com a escola. Se não houver acordo, o ideal é procurar um advogado ou registrar uma reclamação formal no Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), que pode intermediar uma solução ou até aplicar sanções administrativas à instituição.