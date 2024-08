O que você sonhou há 10 anos, na escola? Ex-alunos desenterram cartas e vivem reencontro

Uma das primeiras turmas de alunos e professores do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Profissionalizante Onélio Porto resolveu prospectar o futuro. Para isso, utilizaram a disciplina Projeto de Vida e definiram uma ação que mexeria com cada um deles até hoje: enterrar duas cápsulas (caixas) do tempo com cartas cheias de sonhos e desejos pessoais e profissionais. Elas foram programadas para serem abertas dez anos depois.

Após uma década chegou o momento de reaver o que foi guardado. Ansiedade, nostalgia, reencontros, risos e o conhecimento de como está cada um hoje marcou o encontro, que aconteceu no último fim de semana.

Mas eis que veio o inusitado. Qual o local exato onde as duas caixas com as cartas - e também um pen drive com imagens da época - estavam enterradas? Uma verdadeira comédia dramática, dado o humor dos presentes. Como localização, apenas uma única foto da época, onde uma coluna da escola serviu de base para a procura do que foi escrito e enterrado.