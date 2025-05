Estudante teve caderno rabiscado com injúrias raciais em escola de MG

Antes dos rabiscos, os insultos iniciaram quando um aluno da mesma turma chamou a vítima de "preto", "macaco" e imitou gestos animalescos, batendo no peito com os punhos fechados / Crédito: Reprodução/ G1

Um aluno de 12 anos teve o caderno rabiscado com ofensas racistas como "macaco" e "negro" por um colega de classe. A família do menino procurou a Polícia após a injúria racial ter sido praticada na Escola Estadual Castelo Branco, em Uberaba, em Minas Gerais. LEIA MAIS - Ceará amplia ações de combate à violência contra crianças e ao racismo na primeira infância



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As ofensas foram rabiscadas no caderno da vítima na última quinta-feira, 7. Em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o caso segue sendo tramitado em sigilo, segundo a Polícia Civil do Estado, que instaurou um procedimento para investigação dos atos infracionais análogos aos crimes de injúria racial e bullying. As informações são do G1. A advogada da família, Ivanda Nivaldete Vieira da Cruz, que atua no caso em colaboração com o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial (Compir), destacou que o menino já havia sido alvo de discriminação outras vezes na sala de aula. “Já vinha sofrendo há um tempo, mas limitava a reclamar com os professores, que até então nada haviam feito. Por último, aconteceu isso”, explicou Ivanda.

Os insultos teriam iniciado quando um aluno da mesma turma, do 7º ano do ensino fundamental, chamou a vítima de "preto", "macaco" e imitou gestos animalescos, batendo no peito com os punhos fechados.

Em outro momento a criança teria dito que precisaria de tinta preta por causa do colega. Logo, o aluno afrontado reagiu chamando o ofensor de "orelhudo" e foi repreendido pelo professor, que, conforme a família, não presenciou as provocações anteriores de cunho discriminatório. Depois disso, de acordo com a advogada, a vítima encontrou o caderno com rabiscos, desenhos e ofensas racistas. Após o ocorrido, a família do menino registrou boletim de ocorrência (BO). “Até o momento, a unidade escolar alega estar apurando os fatos”, comentou Ivanda.

O calendário escolar deve contemplar o Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, segundo determina a lei federal. Nesse sentido, a legislação torna obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira nas grades curriculares de ensino fundamental e médio de todas as escolas brasileiras (públicas e privadas). A Secretaria de Educação do Estado (SEE-MG) comunicou que os pais dos alunos envolvidos foram convocados para uma reunião junto ao Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE). A SEE-MG também afirmou que todas as providências foram adotadas pela direção da escola, segundo as apurações do G1.