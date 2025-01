Funcionária PCD ganha processo trabalhista contra escola particular em Fortaleza

Carteira de Trabalho Nacional / Crédito: FERNANDA BARROS

Uma escola particular de Fortaleza foi condenada ao pagamento de indenização de R$ 10 mil e a readmissão de uma ex-funcionária demitida sem justa causa, mediante decisão da Justiça do Trabalho do Ceará. A trabalhadora em questão, uma pessoa com deficiência (PCD), pediu reparação por danos morais, afirmando que o afastamento agravou sua condição física. A medida foi dada pelo juiz substituto Vladimir Paes de Castro, da 13ª Vara do Trabalho de Fortaleza. Mesmo assim, ainda cabe recurso.