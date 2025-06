Sete em cada dez brasileiros no ensino superior estudaram em escola pública

Número é referente ao período no ensino médio; quantidade de oriundos do ensino público é quatro vezes maior que da rede privada. DAdos são da Pnad Contínua do IBGE

Em quesitos de raça, a maioria dos estudantes é negra, somando 4,65 milhões (49,58% do total). Já os brancos ocupam 4,62 milhões de cadeiras do ensino superior, o equivalente a 49,25% das vagas.

A quantidade de discentes no País também cresceu. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizador da pesquisa, o Brasil teve 351 mil estudantes a mais no ensino superior do que em 2023, maior número dentro do recorte utilizado, que vai de 2016 a 2024. Ressalta-se que, por acusa da pandemia, não houve compilação de dados referentes aos anos de 2020 e 2021.

Esse crescimento foi acompanhado pelo aumento do número de estudantes oriundos somente de escola pública, com 549 mil discentes a mais, frente a um acréscimo de sete mil vindos da rede privada.

Entre as vagas do ensino privado, o destaque fica por conta das regiões Sudeste e Nordeste, que possuem os maiores percentuais de graduandos oriundos de escolas particulares, com respectivamente 26% e 25% de seus estudantes a nível superior tendo estudado apenas em instituições pagas.