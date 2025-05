Projeto que autoriza que o BNB crie subsidiárias avança no Congresso

Aprovado na Câmara, o texto segue para o Senado. Objetivo é fazer com que o Banco do Nordeste possa ter empresas em áreas complementares ao setor financeiro

O Projeto de Lei 1708/25, que autoriza o Banco do Nordeste a criar subsidiárias integrais ou controladas, avançou no Congresso e foi aprovado pela Câmara dos Deputados na noite da última segunda-feira, 28.

A intenção do PL, de autoria do Poder Executivo, é fazer com que o Banco possa atuar em atividades complementares às do setor financeiro, como seguro, previdência e capitalização.