Presidente do BNB crê que população vai entender que o 'melhor caminho' é reeleger Lula

Em visita ao Grupo O POVO, o presidente do Banco do Nordeste (BNB) Paulo Câmara (sem partido) conversou com a O POVO na manhã desta quinta-feira, 5. Para ele, o governo Lula tem sofrido com questões de popularidade, mas até a eleição em 2026 os brasileiros poderão ver que a melhor opção é seguir com a gestão atual. Governo Lula x Popularidade Paulo Câmara reconhece uma certa insatisfação popular com o governo Lula, refletida nas pesquisas de opinião, mas destaca os esforços feitos pela recuperação econômica.

A população está cada vez mais exigente. Com muitos anseios, tem muita pressa na resolução de algumas questões e isso está se refletindo nas pesquisas. Mas a gente vê o Brasil como todo, viu? Eu, que acompanhei como governador até o final de 2022 o que era o governo anterior, vejo o esforço do presidente Lula de recuperar esse país. O país hoje crescendo em ritmo sustentável, dois anos seguidos de um crescimento interessante aí, em torno de mais de 3%. 2025 também com crescimento, não é?", cita. Para ele, a implementação de vários programas governamentais mostrarão resultados positivos e tendem a mostrar para a população as melhorias que o Governo Federal têm proporcionado. "A gente vê níveis de desemprego também baixos e, ao mesmo tempo, programas de governo que estão sendo implementados e que vão dar resultados eficazes. O PAC, no conjunto de obras que está acontecendo no país como um todo, 40% aqui no Nordeste. A gente vê a Nova Indústria Brasil (NIB) acontecendo, novos empreendimentos, também é um programa interessante. A gente vê o Acredita, que está olhando o crédito para as micro e pequenas empresas, que está olhando também a busca de dar uma capacidade de empreender para quem está dentro do programa Bolsa Família. A gente vê os planos safras recordes a cada ano. Ou seja, o governo tem um dinamismo de buscar realmente avançar nas áreas estratégicas do país", argumenta. Esses resultados esperados já estão sendo alcançados em algumas áreas, argumenta Câmara.

"A gente vê bons resultados já sendo alcançados na Educação, a Saúde agora dando um enfoque também de um atendimento ainda melhor pra população, através de um reclame que tinha muito, que eram as consultas especializadas. Então, assim a gente vê um conjunto de movimentos que estão acontecendo e que, no ano da eleição, é o que se vê", explica. Melhor caminho Para o presidente do BNB, em 2026 a população brasileira poderá comparar o governo Lula com os anteriores, com novos nomes, e assim tende a concluir que o melhor é a continuidade de atual gestão na próxima eleição. "Eleição é colocar o que foi feito por esse governo e se o governo tem condições de continuar dentro dessa linha. Então, (2026) vai ser um ano de julgamento do que está acontecendo, mas com esses movimentos que eu vejo do Governo Federal, eu creio que a população vai entender que o melhor caminho é continuar da forma que está sendo administrado pelo presidente Lula", argumenta.

Mudança de presidente do PSB Ex-filiado do Partido Socialista Brasileiro (PSB), Câmara vê a recente mudança na liderança do partido, com João Campos assumindo a presidência, como um processo natural de renovação. "O PSB tem essa característica também de renovação. Acontece de tempos em tempos. Dr. (Miguel) Arraes foi presidente, depois foi o Eduardo (Campos), o Carlos Siqueira passou agora 10 anos. Isso já estava mais ou menos programado, não é? Enquanto eu militei no partido, já era natural que, ao fim desse ciclo, e o próprio Carlos Siqueira quando foi reeleito da última vez, ele já colocava que aquele seria seu último mandato à frente do PSB", relembra. Câmara acredita que o prefeito de Recife tem todas as credenciais para comandar o partido agora. "O João (Campos) estava totalmente credenciado. Novo, prefeito na cidade estratégica do Brasil, tem todo um legado aí para representar e ele vai cumprir essa missão. Eu não tenho dúvida com isso", acrescenta.