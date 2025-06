Ceará transforma água reutilizada em crédito para gerar receita pública

Luiza Martins, diretora-presidente da CearaPar, em visita ao O POVO / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

A comercialização de ativos intangíveis virou uma nova fronteira de arrecadação pública no Ceará. À frente dessa estratégia está a Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará S/A (CearaPar), que aposta agora na tokenização de créditos de água – uma medida que transforma o reúso de um recurso vital em instrumento de geração de receita e mira o desenvolvimento sustentável.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em parceria com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e com a empresa suíça Hypercube, a CearaPar assina nesta quinta-feira, 12 de junho, acordo para desenvolver a iniciativa, durante o Triplo Fórum Internacional da Governança do Sul Global, evento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que reúne até o dia 13 de junho representantes do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) para debater temas estratégicos dos países. Como funciona a tokenização da água

Esses créditos poderão ser adquiridos por interessados, com grande uso de água, em neutralizar seu impacto ambiental. “O objetivo é fazer com que ativos públicos, como a água, gerem dinheiro para o Estado, retornando em forma de políticas públicas e desenvolvimento social”, explica Luiza Martins, diretora-presidente da CearaPar. Em fase de formatação, o modelo inclui o desenvolvimento de aplicativos e ferramentas digitais que permitirão rastrear, por meio da tokenização, mensurar e certificar o reúso. A parceria com a suíça Hypercube, especializada em sistemas de verificação digital, é para dar credibilidade e potencial internacional à iniciativa, pois a startup já trabalha com esse ativo. A empresa, em sua plataforma, explica que cada token gerado será publicamente rastreável, verificado por terceiros e acessível não apenas a empresas, mas também a cidadãos.