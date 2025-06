BofA: Rebaixamos recomendação de Petrobras de 'overweight' para 'marketweight'

Em relatório divulgado nesta quarta-feira, a equipe de economia e estratégia do Bank of America (BofA) rebaixou a recomendação para a Petrobras de compra ('overweight') para neutra ('marketweight). O time de analistas chefiado por David Beker também mudou a visão em relação à Bolsa brasileira para neutra no mesmo documento.

Segundo o relatório, o mercado acionário latino-americano teve desempenho acima da média global no acumulado do ano, com alta de 25%, e pode continuar a ter performance positiva devido aos valuations ainda abaixo das médias históricas, expansão das métricas de lucro por ação (EPS, na sigla em inglês) em 2026 e juros menores. No Brasil, no entanto, a visão é mais cautelosa devido a "gatilhos domésticos", além da cautela sobre os preços das principais matérias-primas.