Cagece aumenta capital em R$ 63 milhões e total vai a R$ 2,6 bilhões

A integralização das ações deverá ocorrer até o dia 31 de dezembro de 2024 Crédito: Cagece/Divulgação

A Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece) aprovou um aumento de R$ 63,6 milhões em seu capital social, passando de R$ 2,57 bilhões para R$ 2,63 bilhões, mediante a emissão de 3,8 milhões de novas ações. Confira dados do terceiro trimestre da companhia abaixo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Na proposta, R$ 28,7 milhões devem vir de capitalização na modalidade Adiantamento Para o Futuro Capital (Afac) via Governo do Estado, o qual é acionista majoritário. Outros R$ 3,7 milhões será de capitalização dos demais acionistas.

Em torno de R$ 28,8 milhões serão de créditos de juros sobre o capital próprio (JCP) e R$ 2,3 milhões de dividendos mínimos obrigatórios. A questão já foi submetida ao conselho fiscal em reunião no dia 5 de novembro, cujo parecer foi favorável após análise de documentos, informações e esclarecimentos da administração. O assessor jurídico da empresa, João Gabriel, informou que os acionistas receberão um aviso, na forma de lei, no prazo de 30 dias para subscrição das novas ações emitidas, no exercício do direito de preferência.

A integralização das ações deverá ocorrer até o dia 31 de dezembro de 2024, enquanto as ações não subscritas ao final deste prazo serão canceladas pela companhia. Cagece lucra R$ 53 milhões A Cagece registrou um lucro líquido de R$ 53,1 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento anual de 0,7%. A receita líquida também cresceu 15,5% no ano a ano, saindo de R$ 539,3 milhões no terceiro trimestre de 2023 para R$ 622,7 milhões em igual período deste ano.

Um dos principais indicadores do mercado financeira, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, em inglês) ficou em R$ 176,8 milhões, com alta de 13,7% no ano. A margem Ebitda, por outro lado, contou com leve recuo de 0,5 ponto percentual (p.p.), para 28,4%. A queda na margem líquida foi um pouco maior, a 1,3 p.p., para 8,5%. Houve, ainda, aumento na dívida líquida de 52,5%, para R$ 1,78 bilhão no terceiro trimestre. Os custos e despesas também cresceram 17,9%, para R$ 509,5 milhões.