Latam inaugura voo Fortaleza-Lisboa 94% ocupado e fecha exportação de frutas no CE

Com 94% de ocupação, a Latam inaugurou nesta segunda-feira, 7, novo percurso entre Fortaleza e Lisboa. A rota permanecerá ativa até o dia 20 de outubro.

Além dos passageiros, o trajeto também irá realizar o transporte semanal de cerca de 20 toneladas de frutas do Ceará para a Europa. Ambas as medidas, segundo o representante de assuntos públicos da companhia, Eduardo Macedo, demonstram um reconhecimento da importância estratégica do Estado.