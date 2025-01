Latam amplia número de voos em Fortaleza para três capitais; veja quais

Para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo , a rota passará de 20 voos semanais para 27. Já em São Luís, capital do Maranhão, a alta será de sete para dez. Por fim, a frequência de Teresina, do Piauí, será expandida de sete para 11 voos durante a semana.

Governo teve reunião com companhias aéreas para ampliar voos

No início de janeiro, inclusive, o secretário do Turismo, Eduardo Bismarck, se reuniu com executivos das maiores companhias nacionais. Um dos encontros foi com o CEO da Latam no Brasil, Jerome Cadier.

Na pauta, a discussão abordou estratégias para ampliar o tráfego de aeronaves nos aeroportos cearenses, de forma a aumentar o fluxo de turistas no Estado.