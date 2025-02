Aeroporto de Fortaleza terá quartos para descanso de passageiros; veja fotos

Serão 12 quartos disponíveis com opções de camas, banheiros e café da manhã; inauguração ocorrerá no dia 18 de fevereiro

O Aeroporto de Fortaleza oferecerá novas opções de descanso e de privacidade para os viajantes a partir do dia 18 de fevereiro, com a inauguração de 12 quartos equipados com opções de camas, banheiros e café da manhã.

O espaço, denominado W Airport Rooms Fortaleza, foi elaborado pela empresa W Premium, uma rede de serviços de hospitalidade de alto padrão em aeroportos brasileiros. Haverá, ainda, uma sala vip W Premium Arrival na localidade.