Aeroporto de Fortaleza é o 5º mais pontual do mundo em 2024, diz ranking

Na categoria do Aeroporto Internacional Pinto Martins, de aeroportos de pequeno porte no mercado internacional, quem ficou em primeiro foi o Aeroporto Internacional de Guaiaquil-COL, com nível de pontualidade de 91,38%.

O Aeroporto de Fortaleza foi considerado o quinto mais pontual do mundo em 2024. De acordo com ranking da empresa de inteligência aérea Cirium, o nível de pontualidade foi de 85,32%.

Depois vem o Aeroporto Mariscal Sucre, em Quito-EQU, com 90,05% de pontualidade, com o terceiro posto ficando com o Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo-AFS, com 89,39%.

Na mesma categoria, logo após Fortaleza no ranking, aparece o Aeroporto Internacional de Salvador-BA, com nível de pontualidade de 85,1%.

De acordo com o critério da Cirium, a medição de pontualidade é determinada a partir da proporção de chegadas ao destino com até 15 minutos de atraso em relação ao horário programado.