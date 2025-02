Latam anuncia voos de Fortaleza para Lisboa e para Juazeiro do Norte

LATAM anuncia voos Fortaleza-Lisboa e Fortaleza-Juazeiro do Norte / Crédito: Samuel Setubal

Fortaleza terá mais um voo internacional para Lisboa, desta vez pela Latam Airlines Brasil, a operar entre 7 de abril e 20 de outubro deste ano, durante a alta temporada. Além disso, a empresa anunciou rota para Juazeiro do Norte a partir de junho, com quatro frequências semanais, a definir ainda os dias, e com conexão posterior para Guarulhos. Guarulhos/Juazeiro do Norte/Fortaleza na ida



Fortaleza/Juazeiro do Norte/Guarulhos na volta Com destino à Europa, é a primeira rota da companhia partindo do Nordeste desde 2009. Com mais essa frequência semanal, o Estado contabiliza 10 voos para Portugal, somando com a atuação da TAP.

O anúncio foi realizado pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e pelo gerente de Assuntos Públicos da Latam Brasil, Eduardo Macedo.

Na ocasião, o Executivo estadual confirmou subvenção econômica para a empresa para a operação Fortaleza-Juazeiro do Norte, cujo acordo ainda será assinado. Elmano ressaltou a importância do voo para o turismo religioso do Cariri. O secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, informou à rádio O POVO CBN Cariri que o valor da subvenção chegará a R$ 35 por assento e R$ 6.150 por voo.

Além das rotas, as partes discutiram as oportunidades futuras de investimentos da companhia no Estado.

Como será o voo da Latam de Fortaleza para Lisboa, em Portugal A operação de Lisboa terá um voo por semana com 7h30min de duração média, às segundas-feiras, em aeronaves Boeing 787 (capacidade para 30 passageiros na cabine Premium Business, 57 na Economy+ e 213 na Economy). A decolagem de Fortaleza sai às 6h15min (hora local do Brasil). No sentido inverso, partirá de Lisboa às 18h30min (hora local de Portugal). Anúncio mantém rota que seria cancelada de Fortaleza para Juazeiro do Norte A rota entre Juazeiro e Fortaleza funciona desde 1950 e estava prestes a ficar descoberta pela primeira vez na história, porque a Azul Linhas Aéreas anunciou o cancelamento do trajeto que faz, a partir do dia 10 de março.

Em agosto do ano passado, a Voepass, companhia que também operava um voo diário entre as duas cidades, deixou de ofertar a frequência após acidente aéreo em Vinhedo (SP). A Azul, até então, era a única opção de ligação aérea entre o Interior e a Capital cearense.

Vale frisar que o governo ainda negocia com a Azul para manter o voo.