Fecomércio debate avanços na transição gradual para veículos elétricos no País

No Brasil há mais de 10 mil estações públicas de recarga para carros elétricos Crédito: José Cruz/ Agência Brasil

“Precisamos continuar discutindo esses temas. Até o Poder Legislativo deve se envolver, pois, em algum momento, os combustíveis fósseis estarão esgotados, e é nossa responsabilidade preparar esse cenário para as futuras gerações”, complementou. Outro assunto abordado no evento foi em relação ao carregamento desses automóveis, no País, segundo o diretor, já há mais de 10 mil estações públicas de recarga. Já no que concerne a instalação de carregadores nos domicílios, que ele explica ser uma necessidade para os consumidores, ela deve ser feita seguindo as normas de segurança, “especialmente em condomínios”. Nesses locais, as instalações devem “seguir os requisitos de segurança estabelecidos pelos Corpos de Bombeiros estaduais”, explica.