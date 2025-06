Dia dos Namorados deve movimentar R$ 263 milhões em Fortaleza, diz Fecomércio

O Dia dos Namorados tem o potencial de faturamento de R$ 263 milhões no comércio de Fortaleza. O montante representa um crescimento de 9,6% em relação ao ano passado.

A estimativa é da pesquisa sobre o Potencial de Compra para o Dia dos Namorados Fortaleza (CE), realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC).