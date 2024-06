Especial Anuário 2024-2025: Shopping Iguatemi Bosque projeta abrir até 40 lojas até o fim do ano

O editor-geral do Anuário do Ceará, Jocélio Leal, ao lado do superintendente do shopping Iguatemi Bosque, Wellington Oliveira. Entrevista ao programa Especial Anuário do Ceará 2024-2025 Crédito: Gabriel Gago/O POVO

Com mais de 50 lojas abertas em 2023, o shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza, tem perspectiva de inaugurar até 40 novas lojas em 2024. A informação é do superintendente do empreendimento, Wellington Oliveira, que é o convidado do 18º episódio do Especial Anuário do Ceará 2024-2025, apresentado pelo editor-geral do Anuário, Jocélio Leal. Na entrevista, ele fala sobre o empreendimento, possibilidades de expansão desta atividade em Fortaleza, e os desafios de tocar esta operação com a dimensão deste empreendimento. Fundado em abril de 1982, o Iguatemi percorre 42 anos de existência na capital cearense. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para o superintendente do Iguatemi Bosque, Wellington Oliveira, “o negócio de shopping center e de varejo evoluiu muito nos últimos anos. E a pandemia pressionou muito para essa evolução”. O consumidor que antes frequentava o centro comercial apenas em busca de fazer compras, agora procura por lazer, cultura, esportes e arte.

Priorização da segurança e do bem-estar do cliente Como um dos pontos primordiais para o desempenho de um shopping nas proporções do Iguatemi, o superintendente Wellington destaca que a segurança precisa ser encarada como uma prioridade. Ao tratar de segurança no shopping, o superintendente fala que não se trata apenas de fazer com que o cliente se sinta “seguro”, mas que ele procura por um local agradável para conviver. “Quando uma pessoa sai de casa para estar em um ambiente como o shopping center, ela quer se sentir tranquila e agradável, sem estar se preocupando com nada, inclusive com a segurança”. Segundo Wellington, a equipe que realiza a segurança do empreendimento é composta por 150 pessoas diariamente. “É uma equipe muito forte e treinada para prestar o atendimento ao público, mas nós não temos o poder de polícia e esse não é o nosso objetivo”, comenta. Comércio e entretenimento como âncoras Os shoppings centers se transformaram, ao longo dos anos, em verdadeiros espaços de convivência. Hoje, o cliente do Iguatemi Bosque tem a possibilidade de não apenas fazer compras, como também de desfrutar das áreas de lazer, como academias, playgrounds e cinemas. “As compras tornaram-se consequência”, diz Wellington. As âncoras comerciais — estabelecimentos de grande porte — agora são tão buscadas pelos consumidores quanto os pontos de entretenimento dentro dos shoppings, afirma Wellington. “O grande desafio do shopping center é acompanhar essa evolução”, assume.

O Iguatemi também se destina àqueles que procuram por cultura e esporte. Em abril deste ano, o Iguatemi Hall, espaço de eventos do local, foi inaugurado e já teve apresentações de artistas como Fábio Jr., Jão, Simone e Paula Toller. Já no Outdoor, área instalada no estacionamento coberto do empreendimento, atletas podem praticar esportes como crossfit, artes marciais, beach tennis e outros. “É uma área de convivência, a maior da América Latina e, dentro do shopping, é bem inovador. Trouxe um público muito legal para o shopping”, aponta o superintendente. Incentivo ao pequeno varejo No programa, o superintendente do Iguatemi Bosque enfatiza ainda a importância dos pequenos varejos no escopo do empreendimento. Para ele, quando o lojista decide investir em pôr sua marca em um centro comercial, ele precisa ter a confiança de que a loja será um sucesso. Isto porque um contrato com o shopping tem duração de, no mínimo, cinco anos.