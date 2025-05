Dinheiro de abril descontado do INSS será devolvido a partir de segunda, 26

Aplicativo Meu INSS é uma das formas de acesso aos extratos de pagamentos / Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

Dinheiro descontado de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começará a ser devolvido a partir da segunda-feira, 26 de maio. A medida vale para mensalidade associativa abatida na folha de pagamentos referente a abril. Estão previstas as devoluções de R$ 292 milhões e o procedimento será realizado juntamente com o pagamento regular dos benefícios, de 26 de maio a 6 de junho.

Porém, é preciso ter cuidado com golpes, que costumam aumentar em períodos de pagamentos. Assim, o indicado é conferir e confiar apenas nos canais oficiais - Meu INSS e Telefone 135. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A explicação para o mês de referência ser abril, é que, no fim do período passado, o INSS havia determinado a suspensão de todos os descontos desse tipo. Porém, como a folha de pagamentos já estava fechada, os descontos ainda foram realizados entre 24 de abril e 8 de maio. Mas, desta vez, o INSS reteve esses valores e não repassou o montante às entidades associativas. E por esses motivos, também, o beneficiário não precisa tomar nenhuma providência.

Veja o calendário de pagamentos do INSS A data exata da devolução depende do valor do benefício (igual ou maior do que um salário mínimo) e do último algarismo do Número de Benefício (NB) – sem considerar o dígito verificador, que aparece depois do traço.



Quem ganha até um salário mínimo Final 1 - 26 de maio



Final 2 - 27 de maio



Final 3 - 28 de maio



Final 4 - 29 de maio



Final 5 - 30 de maio



Final 6 - 2 de junho



Final 7 - 3 de junho



Final 8 - 4 de junho



Final 9 - 5 de junho



Final 0 - 6 de junho Quem ganha acima de um salário mínimo Final 1 e 6 - 2 de junho



Final 2 e 7 - 3 de junho



Final 3 e 8 - 4 de junho



Final 4 e 9 - 5 de junho



Final 5 e 0 - 6 de junho Como reaver dinheiro descontado do INSS de meses antigos Para reaver o valor de mensalidades associativas antigas, o aposentado ou pensionista deverá informar ao INSS caso não reconheça que tenha autorizado o débito em folha.

O pedido deve ser feito pelo Meu INSS (aplicativo ou site) ou pelo telefone 135. Não é necessário enviar documentos nem oferecer qualquer informação, além de dizer se autorizou ou não os descontos. O INSS vai acionar a entidade para que comprove a autorização. Caso não haja comprovação, a associação deverá devolver os recursos ao Instituto, que posteriormente fará o repasse ao beneficiário. Ou seja, o processo é feito única e exclusivamente pelo INSS, pelo mesmo meio que faz os pagamentos regulares – seja conta bancária ou cartão magnético.



Tem como solicitar o dinheiro descontado do INSS de volta, presencialmente? Os aposentados, aposentadas e pensionistas que ainda não realizaram a consulta junto ao INSS para saber se houve ou não descontos indevidos por parte de associações terão à disposição, a partir do dia 30 de maio, mais um canal de serviço: as agências dos Correios.

Ao todo, 4.730 agências, em todas as unidades da Federação, estarão habilitadas para o atendimento. Conforme o INSS, cerca de 20 mil funcionários passarão por um treinamento a partir do dia 26, com foco naqueles que não têm familiaridade com o aplicativo ou que não fizeram a consulta por meio do telefone 135.