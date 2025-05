Fraude INSS: Saiba como vai funcionar ressarcimento de descontos ilegais

Com esse dado, o beneficiário poderá informar, a partir da quarta-feira, dia 14 , se realmente foi associado, ou se não reconhece este vínculo e não concorda com o desconto aplicado.

O aplicativo do instituto está disponível para dispositivos Android e IOS e o login é o mesmo utilizado pelo usuário no GOV.BR.

Se a determinação não for cumprida, a autarquia encaminhará o caso para a Advocacia-Geral da União (AGU) , "demonstrando o débito para que sejam tomadas as medidas cabíveis”.

Fraude INSS: Entenda o caso



A cobrança em folha da mensalidade associativa é permitida desde 1991, quando entrou em vigor a Lei dos Benefícios da Previdência Social. E é feita com base nos Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) que o INSS assina com as entidades para as quais, posteriormente, repassa o valor deduzido das aposentadorias e pensões.

Indícios de ilegalidades levaram a PF e a CGU a deflagrar, no último dia 23, uma megaoperação para aprofundar as investigações sobre um esquema nacional de descontos não autorizados.

Dois relatórios que a CGU divulgou nos últimos dias demonstram que o caso já vinha sendo apurado também no âmbito administrativo, pelo menos desde o primeiro semestre de 2024.

A chamada Operação Sem Desconto resultou, de imediato, na exoneração do então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, que foi substituído por Waller.

Quatro dirigentes da autarquia e um policial federal lotado em São Paulo também foram cautelarmente afastados de suas funções. Poucos dias depois, o pedetista Carlos Lupi deixou o comando do Ministério da Previdência Social, ao qual o INSS está subordinado.

No rastro da Operação Sem Desconto, o INSS suspendeu os acordos com todas as associações, sindicatos e entidades e, consequentemente, os descontos automáticos de milhões de beneficiários.

E a AGU criou um grupo especial para propor medidas judiciais e administrativas para tentar recuperar o prejuízo, ressarcir os beneficiários do INSS prejudicados e propor novas medidas contra fraudes.

Com Agência Brasil

