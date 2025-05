INSS inicia pagamento da segunda parcela do 13º salário neste mês; veja datas

No Ceará, serão distribuídos mais de R$ 1,2 bilhão para mais de 1,4 milhões de beneficiários

No Ceará, serão distribuídos mais de R$ 1,2 bilhão para mais de 1,4 milhões de beneficiários, com prioridade para os que ganham até um salário mínimo (R$ 1.518).

O pagamento da segunda parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas brasileiros será realizado neste mês de maio pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O valor será pago entre 26 de maio e 6 de junho e considera o número final do cartão, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Veja mais abaixo todas as datas.

A Região Sudeste ficará com a maior fatia dos recursos destinados ao 13º salário: R$ 36,2 bilhões. Em seguida vem o Nordeste, com R$ 15,76 bilhões; e logo após a Região Sul, que receberá R$ 13,6 bilhões.

Por outro lado, o Centro-Oeste ficará com R$ 4 bilhões e o Norte com R$ 3 bilhões. O valor destinado ao Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo vai beneficiar 11,2 milhões de pessoas.