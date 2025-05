INSS: Vítimas de fraude serão notificadas a partir desta terça-feira, 13

Se a determinação não for cumprida, a autarquia informou encaminhará o caso para a Advocacia-Geral da União (AGU) , para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

O aplicativo do Instituto está disponível para dispositivos Android e IOS e o login é o mesmo utilizado pelo usuário no GOV.BR. Após acessar o canal, a pessoa verificará que teve um desconto realizado por determinada associação e qual valor foi abatido.

Só ao fim deste processo de averiguação o INSS saberá quantos aposentados e pensionistas foram, de fato, lesados. Bem como o montante descontado ilegalmente.

Fraude INSS: Entenda o caso



A cobrança em folha da mensalidade associativa é permitida desde 1991, quando entrou em vigor a Lei dos Benefícios da Previdência Social. E é feita com base nos Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) que o INSS assina com as entidades para as quais, posteriormente, repassa o valor deduzido das aposentadorias e pensões.