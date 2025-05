INSS adere ao CPNU 2 e concurso federal terá 3.652 vagas em 36 órgãos

Edital segue previsto para julho, com provas em outubro e dezembro; 300 vagas são para Analista do Seguro Social

A entrada do INSS acrescenta 300 vagas para o cargo de Analista do Seguro Social, voltado aos profissionais com formação superior. A inclusão foi oficializada após avaliação técnica da Secretaria de Coordenação das Estatais (Sest) e da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), ambas vinculadas ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) 2 acaba de ganhar o reforço de mais um órgão: o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aderiu à nova edição do certame, elevando de 3.352 para 3.652 o total de vagas ofertadas. O número de órgãos participantes também subiu de 35 para 36.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A nova edição do CPNU, prevista para ter edital publicado em julho de 2025, segue em fase de estruturação. A banca organizadora está em processo de seleção, com termo de referência publicado no Diário Oficial da União desde abril.



O cronograma preliminar prevê duas etapas de provas:



Objetiva: 5 de outubro de 2025



Discursiva (2ª fase): 7 de dezembro de 2025



Resultado final: fevereiro de 2026



Além do INSS, o CPNU 2 reunirá órgãos e ministérios com vagas para diferentes perfis e formações. Entre as novidades desta edição estão as carreiras transversais recém-criadas pelo Governo Federal, como Analista Técnico de Políticas Sociais, Analista Técnico de Justiça e Defesa, e Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico.



Assim como na edição anterior, o CPNU 2 terá aplicação nacional das provas em todas as regiões do país, com seleção por blocos temáticos e a proposta de ampliar a democratização do acesso ao serviço público.