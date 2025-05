Beneficiário do INSS que foi descontado indevidamente deve ser ressarcido em dobro

Medida não garante a devolução automática dos valores já descontados / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que tiveram descontos irregulares no benefício devem receber o reembolso do valor em dobro, acrescido de juros e correção monetária. É o que explica a presidente da comissão de direito previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil - seção Ceará (OAB-CE), Simone Lima. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em entrevista ao Guia Econômico, na rádio O POVO CBN, ela explica que este é um direito amparado no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, dependendo do caso, é possível requerer indenização por dano moral.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Estamos falando de trabalhadores que vivem com o mínimo. O prejuízo causado por esses descontos ilegais vai muito além do financeiro. Há o desgaste emocional, a sensação de impotência, a humilhação. Por isso, é possível também pleitear uma indenização por danos morais, que pode chegar a R$ 5 mil ou R$ 10 mil, a depender da gravidade”, afirma Simone. No último dia 29, o Governo federal publicou um despacho que suspende, por tempo indeterminado, todos os acordos do INSS com entidades associativas que descontavam parcelas mensais de aposentados e pensionistas. Com isso, ficam suspensos todos os descontos relacionados a essas entidades. A medida já tinha sido anunciada na semana passada, após uma operação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) motivada por supostas fraudes bilionárias nesses descontos. Também foi prometido o reembolso dos descontos que forem comprovadamente irregulares. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou, no entanto, que o Governo ainda não sabe como vai reparar prejudicados com fraude luída. No entanto, essa medida não garante a devolução automática dos valores já descontados.

Segundo Simone Lima, o ideal é que o segurado não espere passivamente, mas busque orientação jurídica para entrar com ação judicial e, assim, ter direito ao ressarcimento completo. “Se você ou algum familiar é beneficiário do INSS, verifique agora mesmo seu extrato. A fraude é silenciosa, mas o prejuízo é real”, finaliza Simone Lima. Fraude INSS: como saber se houve desconto indevido? Para saber se foi vítima da fraude, o primeiro passo é consultar o histórico de pagamentos no aplicativo ou site “Meu INSS”, acessando o extrato de crédito do benefício. No documento, o usuário pode identificar quem está fazendo os descontos.