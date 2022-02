Grupo francês EDF anuncia compra de atividades nucleares da GE

O grupo francês EDF assinou um acordo de exclusividade para a compra de parte das atividades nucleares da GE Steam Power, incluindo as turbinas Arabelle, anunciaram as duas empresas em um comunicado conjunto.

O anúncio, que era esperado há dias, acontece no mesmo dia em que o presidente francês Emmanuel Macron deve anunciar, durante uma visita à fábrica de turbinas Arabelle, o plano de retomada da energia nuclear.

O principal anúncio de Macron em Belfort (leste) é a construção de uma série de novos reatores nucleares EPR de segunda geração. Segundo uma fonte fonte próxima ao governo, seis reatores EPR2 seriam encomendados a EDF, com opção de mais oito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma fonte que acompanha a operação afirmou que a EDF pagará quase 200 milhões de dólares pela compra, após todas as avaliações de caixa e dívidas do negócio adquirido, que é avaliado em US$ 1,2 bilhão no total.

A operação envolve "equipamentos convencionais da GE Steam Power para novas centrais nucleares, incluindo turbinas Arabelle e manutenção e atualizações das centrais nucleares existentes", de acordo com os dois grupos.

mla-cho-tjc/bl/fp

Tags