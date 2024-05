Fortescue e Fiec firmam parceria para qualificação na economia verde

Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, e Hugo Diogo, gerente de comunidades da Fortescue durante o momento de assinatura da parceria Crédito: George Lucas/Ascom Fiec

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) anunciou nesta terça-feira, 7, uma parceria com a Fortescue, empresa global de energia verde e tecnologia, para estabelecer um grupo de trabalho que vai identificar demandas na área de capacitação de energias renováveis. A colaboração acontecerá por meio do seu Serviço Social da Indústria (Sesi) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além disso, será dedicado a desenvolver iniciativas de apoio à geração de empregos e qualificação de trabalhadores nos setores ligados à energia renovável e economia verde. Nesta primeira fase de construção, a expectativa é que sejam gerados 5 mil empregos no pico.

No Brasil, a Fortescue desenvolve o projeto para produção de hidrogênio verde (H2V) avaliado em US$ 5 bilhões no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), no Estado do Ceará. Em fase de pré-viabilidade, o projeto está avançando segundo o previsto. Já a etapa de construção dependerá de uma decisão final de investimento a ser tomada pela empresa a partir do próximo ano.

De acordo com Hugo Diogo, gerente de comunidades da Fortescue, o plano de ação possui quatro pilares: educação para uma economia verde, fomento à geração de emprego, potencialização da cadeia de fornecedores locais e pesquisa e desenvolvimento.