Complexo do Pecém terá licitação para infraestrutura elétrica; veja detalhes

O objetivo é atender navios, por meio do sistema shore power, o qual permite que embarcações atracadas em um porto sejam alimentadas por energia elétrica proveniente da rede terrestre / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém S.A (Cipp S.A) terá uma licitação para a contratação de uma empresa visando à implantação de infraestrutura de conexão elétrica. O objetivo é atender navios, por meio do sistema shore power, o qual permite que embarcações atracadas em um porto sejam alimentadas por energia proveniente da rede terrestre, em vez de utilizarem seus próprios geradores a diesel.

Como funcionará a seleção? Podem participar empresários ou sociedades regularmente estabelecidas no País, especializadas no ramo do objeto da licitação, que atendam a todas as exigências do edital. É permitida a participação em consórcio. As empresas interessadas deverão apresentar suas propostas de preços e os documentos de habilitação até o dia 20 de maio, às 9h30min, na Central de Licitações da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE-CE), em Fortaleza. A licitação será realizada em sessão pública, com critério de julgamento de menor preço. Os candidatos deverão realizar vistoria técnica no local da obra ou apresentar declaração de conhecimento das condições.