Área que receberá hub de hidrogênio verde no Ceará é alfandegada

O projeto do hub de hidrogênio verde no Ceará acaba de avançar com a confirmação do alfandegamento da área de 1.900 hectares do setor 2 da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), conforme consta no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 21 de maio.

O processo foi concluído junto à Receita Federal do Brasil (RF) e se refere ao local onde serão instaladas as unidades fabris para a produção e distribuição de hidrogênio verde no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Com o aval, após a RF analisar a infraestrutura local, está autorizada a realização de atividades para os procedimentos de desembaraço aduaneiro.