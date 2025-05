Congresso Gife encerra com convocação para ação e fortalecimento das OCs

Evento reuniu mais de mil participantes em Fortaleza e destacou desafios do Investimento Social Privado no Brasil, como a concentração de poder e fragilidade institucional das organizações da sociedade civil

Com o tema “Desconcentrar poder, conhecimento e riquezas” , o evento reuniu cerca de 1,2 mil participantes, entre lideranças do setor, representantes de organizações da sociedade civil ( OSCs ), especialistas e integrantes do poder público.

Após três dias de debates sobre os rumos do Investimento Social Privado (ISP) no Brasil, o 13º Congresso Gife foi encerrado nesta sexta-feira, 9, em Fortaleza (CE), com a convocação do setor à ação concreta para ampliar sua capacidade de enfrentar desigualdades.

Juliana Maia Victoriano, advogada do Instituto Ibirapitanga, chamou atenção para a rigidez dos modelos atuais de financiamento : “Ao mesmo tempo que os financiadores são necessários, não há confiança; há uma rigidez muito grande no formato do apoio”. Alexandre Magno, gerente do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), também criticou a lógica importada do setor, destacando a necessidade de maior articulação para evitar que a competição se sobreponha à colaboração.

Ao longo da programação, uma das mesas que sintetizou os principais desafios enfrentados pelas OSCs foi “Diretrizes para promover o desenvolvimento institucional de organizações da sociedade civil” , realizada no primeiro dia do congresso.

Raul Torres, do Instituto Incube, defendeu o financiamento contínuo como base para que as OSCs se estruturem de forma sustentável. Erika Saez, do Instituto ACP, e Karla Danitza, da Feira Preta, reforçaram a importância do diálogo e da escuta qualificada como elementos centrais no fortalecimento do ISP.

O Congresso Gife aconteceu pela primeira vez fora de São Paulo após 15 anos. A escolha de Fortaleza foi justificada pela força da rede local de investidores sociais privados e pela expansão do ISP no Nordeste, região que vem se destacando pela formação de parcerias e iniciativas com potencial transformador. Segundo o Gife, o evento reuniu 185 palestrantes em mais de 30 atividades, com temas que incluíram justiça de gênero e raça, bioeconomia, clima, cultura e educação.