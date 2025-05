13º Congresso Gife: Encontro de filantropia começa nesta quarta-feira, 7

É a primeira vez em 15 anos que o congresso não será realizado em São Paulo / Crédito: FÁBIO LIMA

Com o objetivo de apresentar soluções para o desafio mundial de enfrentamento a desigualdades e emergências climáticas, o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife), realiza a partir desta quarta-feira, 7, em Fortaleza, o seu 13º congresso. O evento, conhecido como o maior encontro da América Latina sobre filantropia, acontecerá até esta sexta-feira, 9, no Buffet La Maison. Vale destacar que as inscrições já estão esgotadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira a programação completa no site oficial do evento ou no fim desta matéria. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Realizado há 25 anos de forma bienal, esta edição do congresso, cujo tema é “Desconcentrar poder, conhecimento e riquezas”, será a primeira em 15 anos a não ser realizada em São Paulo. A ocasião deve reunir mais de mil lideranças e profissionais do ecossistema do Investimento Social Privado (ISP) brasileiro, entre investidores, Organizações da Sociedade Civil, empreendedores, representantes de governo, acadêmicos e especialistas do setor. “Nesta edição, o propósito do congresso é dar um passo a mais na direção de um campo comprometido com efetivas transformações sociais e o desenvolvimento sustentável”, explica o secretário-geral do Gife, Cassio França.

Além disso, o secretário-geral destaca que o Nordeste vivencia o crescimento do ISP por meio de organizações estruturadas e iniciativas transformadoras, configurando-se como região propícia à ampliação de parcerias e ações que contribuam com a redução das desigualdades no País. Essa percepção é reforçada pelo gerente-geral da Fundação Demócrito Rocha (FDR), Marcos Tardin, que reforçou o papel da instituição como parte da Rede de Investidores Sociais do Ceará (RI Ceará), que é um braço de atuação do Gife. “A escolha pelo Ceará certamente se deve, em boa medida, à atuação da RI Ceará, da qual fazemos parte. É muito significativo para nós, mostra a força e o potencial da articulação do investimento social no Nordeste, especialmente em Fortaleza”, comenta.

Tardin destaca, ainda, que a FDR irá participar de uma mesa que discutirá justamente essa realidade local, destacando as oportunidades dentro da Cidade, e também os desafios que enfrentamos no campo aqui no estado. “O Ceará tem um potencial muito grande em contribuir muito mais do que contribue [...]. Segundo o último censo do Gife, os associados declararam cerca de R$ 4,8 bilhões em investimento social. Quando se somam iniciativas de outros atores não associados, esse valor chega a algo em torno de R$ 6 bilhões. Montante que, quando você pensa na riqueza do Brasil, é pequeno”. “Temos 17 bilionários, isso é mais do que a soma de todos os outros estados do Nordeste. Se juntar Bahia, Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte, não bate na canela desses 17, acho que são 9 ou 10, então aqui tem uma concentração de riqueza muito grande”, acrescenta.