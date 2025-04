Organizações sociais do Ceará já investiram R$ 6,5 milhões, aponta Gife

FORTALEZA-CE BRASIL, 03.04..2025 - Encontro da Rede de Investidores do Ceará, no Espaço O POVO. Na foto, Gustavo Bernardino, gerente de programas do Gife (Foto Joao Filho Tavares O Povo) / Crédito: João Filho Tavares

As organizações do Ceará movimentaram cerca de R$ 6,5 milhões de recursos, segundo o Censo Gife (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas) 2022-2023, que trata do panorama da filantropia no Brasil. Os dados foram apresentados durante o encontro da Rede de Investidores do Ceará, realizado na sede do O POVO nesta quinta-feira, 3. Também foi divulgado o Guia de colaboração entre o Investimento Social Privado (ISP) e a Gestão Pública.

"Um ponto muito interessante é que o evento também tem o objetivo principal de apresentar este guia para os envolvidos na proposta. Enfim, para nós, este é um momento muito importante de conexão e de estímulo às iniciativas do terceiro setor." Também pontua que essas ações precisam ser mais fortalecidas dentro do Estado. Já Gustavo Bernardino, gerente de programas no Gife, avalia que a atuação das instituições ainda é muito focada na Região Sudeste, com a concentração de 72%. Além disso, explica que investimento social privado não deve ser confundido com responsabilidade social corporativa.

"Enquanto o Gife se concentra na mobilização de recursos para ações sociais com interesse público, a responsabilidade social corporativa abrange temas relacionados à ética empresarial, como combate ao trabalho escravo na cadeia de fornecimento." Quais são os focos de atuação? O Censo Gife ainda analisou os focos de atuação dos investidores sociais, analisando os temas prioritários dos associados. A educação continua como o maior direcionamento das fundações, assim como apresentado na edição anterior do levantamento. A área foi apontada por 71% dos respondentes do Censo 2022-2023, valor equivalente à soma das áreas de educação não-formal, desenvolvimento local, territorial e/ou comunitário e educação formal. Porém, o número vem caindo, já que, em 2016, o percentual era de 84%.