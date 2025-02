Agendas fundamentais do Brasil não podem ser tratadas como modas passageiras, diz Gife

Secretário-geral do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife) – que reúne os maiores investidores sociais do País –, Cássio França. (Foto Joao Filho Tavares O Povo) / Crédito: João Filho Tavares

Ao buscar soluções para a redução da desigualdade no Brasil, é essencial que pautas fundamentais, como meio ambiente, questões raciais e de gênero não sejam tratadas como modismos passageiros, segundo Cássio França, secretário-geral do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife) – que reúne os maiores investidores sociais do País. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Após essas pautas terem ganhado força nos últimos anos, um dos desafios contemporâneos está no fato de que alguns agentes privados passaram a considerar os temas como "resolvidos" ou "saturados". “Parece que algumas pessoas dizem: ‘Já falamos sobre isso, já fizemos nossa parte’. Mas não é bem assim”, alertou o especialista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Isso levanta uma questão importante para todos nós. Em novembro, quando acontecerá a COP (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas) no Brasil, falaremos muito sobre isso. Mas o que acontecerá em 2026? Será que daqui a algum tempo surgirá uma sensação de saturação, como se já tivéssemos falado demais?”, acrescentou.

“É muito mais do que apenas agradar um grupo de pessoas ou aliviar uma dor. Embora isso ainda seja necessário no nosso país – infelizmente, teremos que aliviar a dor por décadas –, é preciso ter a intencionalidade de promover mudanças mais profundas, e isso é algo que o Gife tem trabalhado cada vez mais”, disse. Investimento e desigualdade Os investimentos da área filantrópica são fundamentais para alcançar isso. No Brasil, a média anual desses aportes ficou em R$ 5 bilhões, segundo o Gife. Houve contribuições maiores durante a pandemia de covid-19, mas o nível financeiro não manteve o mesmo patamar desde então, mesmo o País não estando menos desigual do que antes. O secretário-geral reforçou que a desigualdade não é um tema exclusivo das parcelas mais pobres da população, mas uma questão nacional que reflete em todos. “Se não tratássemos dessa questão com a intensidade que tratamos, estaríamos ainda mais distantes de qualquer mudança”, afirmou o representante do Gife.