Herdeira da Disney diz que é preciso 'parar de idolatrar os ricos'

Abigail Edna Disney, nascida na Califórnia em 1960, é neta de Roy Oliver Disney, que fundou a empresa juntamente com seu irmão, Walt Disney. Ela frequentou as universidades de Yale, Stanford e Columbia, sendo doutora em filosofia .

Abigail Disney: projetos sociais

A herdeira da Disney já doou aproximadamente US$ 70 milhões de uma fortuna estimada hoje em US$ 500 milhões. Ela integra o Patriotic Millionaires, movimento de empresários estadunidenses que defendem uma reforma tributária mais rígida para ultrarricos.

Walt Disney: o homem que fez história no Oscar e revolucionou a animação; LEIA

"Sou uma pessoa que sempre esteve ciente da desigualdade contida no simples fato de eu existir - ou seja, de que a minha existência como alguém com tantas vantagens e recursos é uma prova da injustiça que há no mundo. Isso sempre me incomodou, consumiu meu cérebro e meu coração. A filantropia foi minha maneira de ser mais feliz com a minha vida", disse à Folha.