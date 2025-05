Congresso Gife discute impacto da crise climática em grupos mais vulneráveis

Segundo dia de evento contou com uma série de debates acerca de temas como sustentabilidade, diversidade e inclusão

A crise climática e seus impactos, principalmente sobre grupos sociais mais vulneráveis, integrou nesta quinta-feira, 8, o segundo dia de debates do 13º Congresso Gife , promovido pelo Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife). Evento, realizado em Fortaleza , ocorre até esta sexta-feira, 9.

Maria Gabriella Souza, advogada e analista de política climática, foi uma das convidadas da mesa. Em entrevista para O POVO, logo após palestra, ela citou que o Brasil enfrenta diversos desafios para promover a sustentabilidade— essencial para frear a crise climática que ameaça o País e o mundo.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 08-05-2025: 13º Congresso Gife, no La Maison. O evento conta com palestras de lideranças e pessoas especialistas sobre temáticas de desenvolvimento, memória, entre outros. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

"Eu acho que um grande desafio hoje do Brasil está na transição justa da economia. Por exemplo, a energia eólica, que é um grande exemplo que a gente tem de transição, que a gente está vendo que está dando muito errado no sentido social. As comunidades estão sendo muito afetadas", disse.