De carro de luxo a viagem a Paris: promoções de Dia das Mães em Fortaleza

Campanha movimenta os principais shoppings de Fortaleza no Dia das Mães, segunda data mais relevante do varejo. Para atrair consumidores e impulsionar vendas, os centros comerciais lançam promoções que vão de sorteios de carro de luxo, viagem internacional, kits de cosméticos, oficinas gratuitas e eventos musicais. A expectativa é de alta no fluxo de visitantes, no tíquete médio e no faturamento das lojas participantes. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Confira as promoções do Dia das Mães Iguatemi Entre os destaques, o Iguatemi Bosque realiza a campanha “Mês das Mães no Iguatemi é um luxo”, com sorteio de um carro híbrido Lexus UX 300H. Segundo o superintendente Wellington Oliveira, para participar, o cliente deve cadastrar R$ 400 em compras no app do shopping até 25 de maio. A iniciativa, que conta com mais de 100 marcas participantes, também prevê prêmios em dinheiro para os lojistas que mais engajarem clientes.



Ainda segundo Oliveira, o shopping projeta aumento de 15% nas vendas e um tíquete médio de R$ 400, cerca de 20% superior ao de outras datas sazonais. A expectativa é de crescimento também no fluxo de visitantes, em torno de 10%. Calçados, maquiagem, perfumaria, vestuário e telefonia lideram a lista de presentes mais procurados.

Giga Mall Já o Giga Mall aposta na campanha “Um Amor que Viaja Longe”, que vai sortear uma viagem para Paris até o fim de maio. A ação visa ampliar o tíquete médio e incentivar compras em diferentes segmentos. A programação do shopping também inclui bazares, atrações musicais, feira de adoção, ações solidárias e eventos esportivos.

Rede Ancar Ivanhoe (North Shopping Fortaleza, Jóquei, Maracanaú e Via Sul)

Nos shoppings da rede Ancar Ivanhoe — North Shopping Fortaleza, Jóquei, Maracanaú e Via Sul — a campanha “Compre e Ganhe” oferece um kit exclusivo da Labotrat para quem gastar R$ 350 em compras entre 2 e 11 de maio. No North Shopping Jóquei, 109 lojas participam da ação.