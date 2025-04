Dia das Mães deve movimentar R$ 422 mi em Fortaleza; veja itens mais buscados

O Dia das Mães, a segunda data mais importante para o comércio, deve movimentar R$ 422 milhões na economia de Fortaleza em 2025. O crescimento é de 7,4% em relação a 2024, quando foi estimado algo em torno de R$ 390 milhões.

Os dados foram divulgados nesta quarta, 30, pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE), por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Estado (IPDC).