Centros de compras preveem crescimento de 20% nas vendas no Dia das Mães

Shoppings esperam receber um dos maiores fluxos do ano às vésperas do Dia das Mães, com foco em moda e preços acessíveis / Crédito: Samuel Setubal

O Dia das Mães tem potencial de impulsionar em até 20% as vendas nos centros de compras de Fortaleza. Devido a campanhas promocionais, experiências de compra e estratégias voltadas para fidelização, os empreendimentos do setor reforçam o papel da data como vetor de movimentação econômica. Centro Fashion Movimento no Centro Fashion Fortaleza deve crescer até 30% na semana do Dia das Mães, segundo estimativa da administração do local Crédito: Débora Marques

A gestão também atua no suporte ao comerciante. “Investimos em visibilidade, ações promocionais e experiências para manter o fluxo de consumidores constante, principalmente em datas comemorativas como essa.” Giga Mall Giga Mall combina campanha promocional e eventos gratuitos para movimentar o varejo na data que é a segunda mais importante do ano para o comércio Crédito: Fábio Lima No Giga Mall, a expectativa é de crescimento de 20% nas vendas e no fluxo, com foco em aumentar o tíquete médio por meio de ações como a campanha “Um Amor que Viaja Longe”. O prêmio é uma viagem para Paris, com sorteio válido até o fim de maio.



“Queremos estimular compras diversificadas em diferentes segmentos e promover uma experiência de consumo mais rica, que fidelize o cliente”, informa a administração do shopping.

Além da ação promocional, o Giga Mall aposta em uma agenda extensa de eventos ao longo do mês de maio, que inclui bazares, atrações musicais, ações sociais e esportivas. O objetivo é ampliar o tempo de permanência do consumidor no shopping e ativar diferentes perfis de público.

Entre os produtos mais vendidos, o mix inclui roupas, calçados, bolsas, joias, perfumes, cosméticos e chocolates — categorias que concentram a maior parte da intenção de compra na data.