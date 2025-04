Concurso Público Unificado: 2ª edição terá 3,5 mil vagas em 35 órgãos

Entre as principais novidades está a adoção de um edital único, ao contrário da primeira edição, que separou as oportunidades por blocos temáticos, e a implementação de um sistema de identificação por código único em cada caderno de questões, medida que visa garantir o anonimato e a segurança no processo de correção.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou nesta segunda-feira, dia 28, os primeiros detalhes da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). A seleção oferecerá 3,5 mil vagas distribuídas em 35 órgãos federais, com provas previstas para o segundo semestre de 2025.

O Termo de Referência para a escolha da banca organizadora será lançado ainda em abril, e a expectativa é de que a instituição responsável seja definida nos próximos meses. A estrutura do concurso continuará priorizando a aplicação das provas de forma simultânea em todos os estados e no Distrito Federal, ampliando o acesso de candidatos de diversas regiões.

O novo CPNU também reforçará políticas afirmativas. Serão mantidas cotas para candidatos negros, indígenas e pessoas com deficiência. Além disso, uma campanha específica será realizada para incentivar a participação de mulheres, promovendo a diversidade no serviço público.

A primeira edição do CPNU, realizada em 2024, foi considerada um marco pela democratização do acesso aos cargos públicos e servirá de base para aprimoramentos nesta nova etapa. Mais informações sobre o processo seletivo podem ser acompanhadas no portal oficial do concurso, disponível no site do governo federal.